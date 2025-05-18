Полковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что возможный телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина может привести к сделке, которая оставит Киев «ни с чем».
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