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The Eurasia Daily news agency

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An unusual " war" began between England and Scotland

An unusual " war" began between England and Scotland

A "whiskey war" broke out between England and Scotland". This is reported by the British media. It is reported that the British government has approved an application for the assignment of protected geographical status to English whiskey.

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