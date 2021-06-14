Политнавигатор

591 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Саша Николаев
    Хитрый гриша-опять вылез...))Явлинский стращае...
  • Россиянин
    Он что, не с той ноги встал, или шизофрения прогрессирует?Явлинский стращае...
  • Саша Николаев
    Это татары -коренные на Херсонщине..??ДУРНЕЙ И НЕ ВЫДУМАТЬ..Татары снова потр...

Корабли НАТО в Черном море: Россия в панике?

Корабли НАТО в Черном море: Россия в панике?

Заход очередного отряда кораблей НАТО в Черное море накануне переговоров Владимира Путина и Джо Байдена напрасно вызвал воодушевление в Киеве, где полагают, что американцы нашли серьёзный инструмент давления на Москву перед судьбоносной встречей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх