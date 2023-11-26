Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Mark Kapustin
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«А губа у Испугалкина не треснет?!» Запросы комика вызвали скандал в Сети

«А губа у Испугалкина не треснет?!» Запросы комика вызвали скандал в Сети

Иноагент Галкин с начала СВО мотается по миру с Примадонной-декабристкой. Статусная российская чета, получив гражданство Израиля, обосновалась на шикарной вилле, напоследок кинув в россиян презрительное: «холопы и рабы».

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Комментарии
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Ирина
Нет уж МРАЗЬ,померла так померла,пошел псина жидовская на ку.
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11 час.
Галина Дьячина
так давно сказано..а сало русское жуют..опять прискакала в Москву..больше никому не нужна
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10 час.
Татьянка Яцук
Видок у скомороха и впрямь непрезентабельный- поистрепался... да и бабуля жизненные соки тянет- своих-то уже мизер остался...
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10 час.

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