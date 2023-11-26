«А губа у Испугалкина не треснет?!» Запросы комика вызвали скандал в Сети

Иноагент Галкин с начала СВО мотается по миру с Примадонной-декабристкой. Статусная российская чета, получив гражданство Израиля, обосновалась на шикарной вилле, напоследок кинув в россиян презрительное: «холопы и рабы».
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