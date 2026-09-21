Лионель Месси раскрыл особый дизайн футболки для прощального матча

Лионель Месси представил уникальную футболку для своего прощального матча за сборную Аргентины, который пройдет 6 октября на стадионе "Монументаль".
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