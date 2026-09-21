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Царьград

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Лионель Месси раскрыл особый дизайн футболки для прощального матча

Лионель Месси раскрыл особый дизайн футболки для прощального матча

Лионель Месси представил уникальную футболку для своего прощального матча за сборную Аргентины, который пройдет 6 октября на стадионе "Монументаль".

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