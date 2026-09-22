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Кудашов: «Пропускаем голы такие, что детский сад просто. Пока от этого не избавимся, так и будем кувыркаться»

Кудашов: «Пропускаем голы такие, что детский сад просто. Пока от этого не избавимся, так и будем кувыркаться»

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Шанхай Дрэгонс» в регулярном чемпионате КХЛ.

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