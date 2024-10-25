В Mercedes объяснили, почему не заменили мотор на машине Хэмилтона

MercedesТехнический директор Mercedes Джеймс Эллисон объяснил, почему на машине Льюиса Хэмилтона не сменили силовую установку, пользуясь тем, что он стартовал с последней позиции после неудачной квалификации на Гран При США.
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