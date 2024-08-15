Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Учёные отменили эксперимент по искусственному охлаждению Земли атмосферным аэрозолем.

Учёные отменили эксперимент по искусственному охлаждению Земли атмосферным аэрозолем.

14.08.2024 В журнале Science появилась статья, в которой учёные из Гарвардского университета публично отказались от проведения первого научно обоснованного эксперимента по искусственному охлаждению Земли.

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