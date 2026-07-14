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stroim21

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Как подготовить дошкольника к первому походу в бассейн без стресса и слез

Как подготовить дошкольника к первому походу в бассейн без стресса и слез

Когда я впервые повела своего сына в бассейн, мне казалось, что я продумала всё до мелочей. Сумка была собрана с вечера, справка от врача лежала в отдельном кармашке, а новая шапочка для плавания радовала глаз ярким цветом.

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