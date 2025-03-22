В Петербурге фитнес-клубу пригрозили делом из-за рекомендации буркини вместо бикини

В Санкт-Петербурге фитнес-клубу Fitness Plaza пригрозили уголовным делом из-за запрета на ношение женщинами бикини в бассейне, а также из-за рекомендации использовать буркини — мусульманскую одежду для плавания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии