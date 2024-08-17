FAZ: Германия в целях экономии средств заморозила дополнительную помощь Украине

Будни мужчин. Все что нам интересно

Берлин в ближайшее время не будет предоставлять Киеву никакой дополнительной финансовой поддержки. Об этом сообщило немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), приводя подробности политической и экономической проблематики ФРГ.