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Будни мужчин. Все что нам интересно

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FAZ: Германия в целях экономии средств заморозила дополнительную помощь Украине

FAZ: Германия в целях экономии средств заморозила дополнительную помощь Украине

Берлин в ближайшее время не будет предоставлять Киеву никакой дополнительной финансовой поддержки. Об этом сообщило немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), приводя подробности политической и экономической проблематики ФРГ.

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