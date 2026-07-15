Экономист Зубец: в США примут проект о санкциях против РФ, но Трамп их не введет

Законопроект США о новых санкциях против России, предусматривающий давление на страны, которые продолжают закупать российские энергоресурсы и позволяющий президенту вводить пошлины до 100% против них, может быть принят в Штатах, однако президент Дональд Трамп не воплотит его в жизнь.