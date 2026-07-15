Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 755 подписчиков

Экономист Зубец: в США примут проект о санкциях против РФ, но Трамп их не введет

Экономист Зубец: в США примут проект о санкциях против РФ, но Трамп их не введет

Законопроект США о новых санкциях против России, предусматривающий давление на страны, которые продолжают закупать российские энергоресурсы и позволяющий президенту вводить пошлины до 100% против них, может быть принят в Штатах, однако президент Дональд Трамп не воплотит его в жизнь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии