Экономист Зубец: в США примут проект о санкциях против РФ, но Трамп их не введет

Законопроект США о новых санкциях против России, предусматривающий давление на страны, которые продолжают закупать российские энергоресурсы и позволяющий президенту вводить пошлины до 100% против них, может быть принят в Штатах, однако президент Дональд Трамп не воплотит его в жизнь.
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