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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафонов об 1 очке «Краснодара» в 2 последних матчах: «Это не должно отразиться на нашем пути в РПЛ. Мы должны с этим справиться» 

— Ничья с «Рубином», поражение от «Ростова». Не боитесь, что начнутся разговоры, что «Краснодар» выбыл из чемпионской гонки? — Разговоров много, они будут всегда.

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