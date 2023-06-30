Карта от "Нью-Йорк Таймс" (рупор кремлёвской пропаганды, ога).https://www.nytimes.com/interactive/2023/06/28/world/europe/ukraine-counteroffensive-obstacles.
Популярные статьи
- Пацаны, что же вы творите? Вам же приговор уже вынесли. И вас будут проклинать, как власовцев
- Еще одна страна попросилась в БРИКС
- Вооруженный мятеж Пригожина прямая трансляция: последние новости к этому часу — что происходит в России, Москве, Ростове, где Пригожин и где сейчас войска ЧВК Вагнера, реакция Путина и властей на бунт — фото и видео с места событий 24.06.2023
Свежие комментарии