Фигурист Петр Чернышев ради Анастасии Заворотнюк бросил девушку в Америке

На Первом канале вышел документальный фильм, посвященный Анастасии Заворотнюк. Он раскрыл не только профессиональные достижения звезды, но и неожиданные подробности её личной жизни, что стало настоящей сенсацией для ее многочисленных поклонников.
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