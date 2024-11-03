За сутки в Рязанской области не произошло ни одного пожара

В ведомстве сообщили, что за сутки в регионе не зарегистрировано ни одного пожара. «Если нет пожаров, огнеборцы тренируются, обслуживают пожарную технику и оборудование, занимаются физической и теоретической подготовкой.
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