Виктор Мараховский: "Нынешние власти Молдовы - это «политические гастарбайтеры»

Представители нынешней власти в Молдове не заинтересованы конструктивно решать проблемы населения. Эти люди у власти являются самыми настоящими «политическими гастарбайтерами», которые пришли из различных фондов и других неправительственных или некоммерческих организаций, чтобы подзаработать, а также угодить своим «спонсорам», которые помогли им забраться на вершину власти.
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