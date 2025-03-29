Виктор Мараховский: "Нынешние власти Молдовы - это «политические гастарбайтеры»

Представители нынешней власти в Молдове не заинтересованы конструктивно решать проблемы населения. Эти люди у власти являются самыми настоящими «политическими гастарбайтерами», которые пришли из различных фондов и других неправительственных или некоммерческих организаций, чтобы подзаработать, а также угодить своим «спонсорам», которые помогли им забраться на вершину власти.