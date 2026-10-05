У России есть все основания серьёзно отнестись к угрозам западных политиков блокировать Калининградскую область, заявили американские эксперты.
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Россия разбаловала ЕС,НАТО,США проведением красных линий и поэтому шулеры блефуют. Только жесткий и неотвратимый удар заставит мозги этих политических недорослей работать в нужном русле.