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Царьград

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Слова о "захвате региона России" из США: Вот это реакция на "мгновенную войну" Путина

Слова о "захвате региона России" из США: Вот это реакция на "мгновенную войну" Путина

У России есть все основания серьёзно отнестись к угрозам западных политиков блокировать Калининградскую область, заявили американские эксперты.

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