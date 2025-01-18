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Россия выделяет 6 миллиардов рублей на пенсии в новых регионах страны

Россия выделяет 6 миллиардов рублей на пенсии в новых регионах страны

Правительство России утвердило решение выделить свыше 6 миллиардов рублей на пенсионные выплаты жителям новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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