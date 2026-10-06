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Пункт-А

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В Астрахани при «проверке сбережений» пенсионерка потеряла почти 2 млн рублей

В Астрахани при «проверке сбережений» пенсионерка потеряла почти 2 млн рублей

Ее обрабатывала группа аферистов, представившихся сотрудниками силового ведомства и Госуслуг. В отдел полиции №1 г.

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