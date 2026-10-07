Под Новый год запустят дополнительные поезда по самым "горячим" маршрутам

Планировать новогодние путешествия по железной дороге станет проще: с 25 декабря по 10 января поезда Федеральной пассажирской компании совершат дополнительные рейсы по самым "горячим" маршрутам, например, в Москву, Казань, Адлер и т.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Что делать, если ...
- ДВ Глава СПЧ призвал...
- ЮВ Пять стран готовы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым