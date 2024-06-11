Лекарства для рязанских диабетиков приобретены в полном объёме

В настоящее время лекарства для диабетиков в Рязанской области приобретены в полном объёме. Об этом сообщает Вячеслав Шерстнев - начальник управления по надзору по надзору федерального законодательства прокуратуры Рязанской области.
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