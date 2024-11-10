Потепление и осадки ожидаются в Удмуртии в выходные

В выходные, 9 и 10 ноября, в Удмуртии ожидается потепление, сопровождающееся осадками. По сообщению республиканского гидрометцентра, в субботу температура воздуха поднимется до 3°C, однако в северных районах вечером возможен переход небольших дождей в мокрый снег.