Сегодня исполняется 109 лет дальней авиации

Дальняя авиация является компонентом стратегических ядерных сил, на ее вооружении состоят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95мс, авиационный ракетный комплекс МиГ-31И, дальние бомбардировщики Ту-22м3 и другие самолеты.
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