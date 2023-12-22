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Закон, порядок, государство

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Сегодня исполняется 109 лет дальней авиации

Сегодня исполняется 109 лет дальней авиации

Дальняя авиация является компонентом стратегических ядерных сил, на ее вооружении состоят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95мс, авиационный ракетный комплекс МиГ-31И, дальние бомбардировщики Ту-22м3 и другие самолеты.

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