Рейсовый автобус подвергся атаке ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области. В результате пострадал один мирный житель, сообщил врио главы округа Руслан Дегтярёв.
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