В Японии произошли три землетрясения. Об этом сообщает главное метеорологическое агентство страны. Первое магнитудой 7,4 произошло в префектура Исикава на северо-западном побережье, второе землетрясение магнитудой 5,7 произошло следом в этой же префектуре.