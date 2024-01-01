В Японии произошли три землетрясения. Об этом сообщает главное метеорологическое агентство страны. Первое магнитудой 7,4 произошло в префектура Исикава на северо-западном побережье, второе землетрясение магнитудой 5,7 произошло следом в этой же префектуре.
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