ФСБ задержала подозреваемых в убийстве капитана первого ранга в Севастополе

ФСБ сообщила о задержании двух подозреваемых в подрыве автомобиля начальника штаба — первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота России капитана 1-го ранга Валерия Транковского в Севастополе.
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