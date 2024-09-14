Не исполняешь закон - паспорт на стол и домой в Душанбе. Силовики поставили ценного специалиста перед выбором

Александр Гнать поганой метлой как минимум 90 процентов продажная мразь лучше сразу прогнать всех чем потом разбираться кто продажнее хотя предатели ВСЕ!!!

ВТ Врам Тавризов Сейчас всех удивлю. Южная Корея. Прием домой этнических корейцев. Работает Программа социальной интеграции при Минюсте Южной Кореи. Это бесплатная программа, рассчитанная для брачных мигрантов с визой F5, обладателей рабочей визы H2, для этнических корейцев с визой F4. В учебном году 3 семестра, 5 этапов. До поступления в эту программу сдается распределительный платный экзамен, определяющий уровень владения корейским языком - тест и интервью Каждый этап обучения 100 часов по 50 мин, по 3 часа 3 раза в неделю, очно или заочно, по окончании курса сдается экзамен (включает письменный тест, письмо (с 4 курса) и интервью)Начиная с 4 этапа экзамены платные. если первый экзамен не сдал на 60 баллов, нужно пройти еще раз этот этап обучения, второй экзамен считается сданным при получении 40 баллов. ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ И УСПЕШНОЙ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА ПОСЛЕДНЕГО 5 ЭТАПА ПОЖНО ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПМЖ ИЛИ ГРАЖДАНСТВО РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ. Наши корейцы Сахалина проходят все это, т.к. обрусели и хорошо знают русский язык и только бытовой разговорный (не полностью свой родной), для корейцев из РФ визу F4 они получают как принадлежащие к корейскому этносу, а все остальные корейцы (из Узбекистана, Казахстана и др с постсоветского пространства), должны еще иметь высшее образование. Дети корейцев получают визу статуса F (этнический кореец) вместо F1 (член семьи этнического корейца). А теперь сравните это с нашим подходом - у нас за деньги в 1 день сдаешь знание русского языка, на другой день за деньги - гражданство и иди воруй, убивай, насилуй, болтайся по стране и тд и тп Мне было стыдно слушать это от кореянки, конечно, она мне на полностью все рассказала. А нашей Мигрантской службе внутри МВД РФ должно быть стыдно в 10 степени - если нет своих мозгов, пользуйся хотя бы чужими подходами.