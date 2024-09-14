ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В Красноярске трудолюбивого и незаменимого специалиста, силовики лишили гражданства.
Не исполняешь закон - паспорт на стол и домой в Душанбе. Силовики поставили ценного специалиста перед выбором
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Александр
Гнать поганой метлой как минимум 90 процентов продажная мразь лучше сразу прогнать всех чем потом разбираться кто продажнее хотя предатели ВСЕ!!!
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8 час.
ВТ
Врам Тавризов
Сейчас всех удивлю. Южная Корея. Прием домой этнических корейцев. Работает Программа социальной интеграции при Минюсте Южной Кореи. Это бесплатная программа, рассчитанная для брачных мигрантов с визой F5, обладателей рабочей визы H2, для этнических корейцев с визой F4. В учебном году 3 семестра, 5 этапов. До поступления в эту программу сдается распределительный платный экзамен, определяющий уровень владения корейским языком - тест и интервью Каждый этап обучения 100 часов по 50 мин, по 3 часа 3 раза в неделю, очно или заочно, по окончании курса сдается экзамен (включает письменный тест, письмо (с 4 курса) и интервью)Начиная с 4 этапа экзамены платные. если первый экзамен не сдал на 60 баллов, нужно пройти еще раз этот этап обучения, второй экзамен считается сданным при получении 40 баллов. ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ И УСПЕШНОЙ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА ПОСЛЕДНЕГО 5 ЭТАПА ПОЖНО ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПМЖ ИЛИ ГРАЖДАНСТВО РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ. Наши корейцы Сахалина проходят все это, т.к. обрусели и хорошо знают русский язык и только бытовой разговорный (не полностью свой родной), для корейцев из РФ визу F4 они получают как принадлежащие к корейскому этносу, а все остальные корейцы (из Узбекистана, Казахстана и др с постсоветского пространства), должны еще иметь высшее образование. Дети корейцев получают визу статуса F (этнический кореец) вместо F1 (член семьи этнического корейца). А теперь сравните это с нашим подходом - у нас за деньги в 1 день сдаешь знание русского языка, на другой день за деньги - гражданство и иди воруй, убивай, насилуй, болтайся по стране и тд и тп Мне было стыдно слушать это от кореянки, конечно, она мне на полностью все рассказала. А нашей Мигрантской службе внутри МВД РФ должно быть стыдно в 10 степени - если нет своих мозгов, пользуйся хотя бы чужими подходами.
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4 час.
Юрий Горемыкин
Пускать к нам на работу мигрантов можно и иногда даже нужно. Но не в коем случае не давать им наше гражданство! Не им, не их семьям и родственникам.Необходимо убрать имеющиеся сегодня финансовые предпосылки замены мигрантами нашего коренного населения. Дети мигрантов родившиеся в России свидетельства своей страны о рождении должны получать в Посольствах своих стран, там же получают паспорта своей страны по достижению возраста получения паспортов. Прибывшим в Россию мигрантам можно разрешать приезд их семей если захотят и смогут содержать в России семью, ,но все госуслуги включая детский сад, школу, лицей, колледж, поликлинику, роддом, женскую и детскую консультации приехавшим мигрантам и их семьям предоставлять только за плату, само собой мигрантам не давать ни каких российских государственных выплат - маткапитал, пенсии, пособия многодетным, льготная ипотека, участки земли ,бюджетные места в ВУЗах и всё прочее. Мигранты не должны быть допущены к работе в органах управления, в системе МВД, в прокуратуре, в судах, в торговле, в производстве продуктов питания и медикаментов, в транспортном обслуживании включая такси. И конечно недопустимо создание и деятельность диаспор. Диаспоры это же ОПГ в чистом виде. Проанализируйте кого они соединяют, подчиняют,организуют, кого пытаются вывести из ответственности за совершенные преступления и какими способами....Диаспора это не что иное как попытка создать внутри России районов и целых территорий с иным чем В России укладом жизни, с другими правилами и законами. Ну откуда у них огромные деньги, не мудрено что диаспоры вполне могут использовать враги России для руководства мигрантами,организации спящих до поры боевых отрядов, воспитания мигрантской молодежи в нужном врагам духе, создания хаоса и беспорядков , расшатывания государства изнутри.....мигрантов в России уже почти 20 миллионов - 13,5% населения! .Диаспоры, громадное количество мигрантов это же прямая угроза безопасности и самому существованию страны!
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59 мин.
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