Г/агарочка/ошечка. И пока настоящие патриоты со всех трибун вещают о том, что западная культура России абсолютно чужда, как явление, и только что и может — как разлагать наш великий и свободный дух своими проявлениями, один из её айдолов удостоился пристальнейшего внимания к своему визиту — ТАСС и РИА Новости, а так же издания рангом пониже, […] Сообщение Хороша парочка — Канье да появились сначала на Дзен дневник.