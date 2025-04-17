Приказ Сталина в честь освобождения Брно в архивах ТАСС

В день освобождения города Брно Верховный главнокомандующий маршал Советского Союза Иосиф Сталин издал приказ №345 от 26 апреля 1945 года на имя командующего войсками 2-го Украинского фронта Родиона Малиновского и начальника штаба фронта генерал-полковника Матвея Захарова.