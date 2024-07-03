Фирма Pagani построила первую Huayra с механической коробкой передач

Гиперкар под названием Epitome получил новую адаптивную подвеску, титановую выпускную магистраль с шестью патрубками и пересмотренный дизайн с дополнительными экстракторами воздуха в арках, передним сплиттером и антикрылом в духе трековой Huayra R.