В РПЦ высказались о поедании освященных пасхальных куличей мусульманами

Мусульманам и иудеям можно есть освященные пасхальные куличи, если те сами этого пожелают. Так о поедании куличей представителями иных конфессий высказался священник Русской православной церкви (РПЦ) Михаил Потокин, его слова приводит РИА Новости.
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