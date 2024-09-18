В Нижнем Новгороде открыли памятник на месте захоронения заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Татьяны Цыганковой

В Нижнем Новгороде на Бугровском кладбище состоялась торжественная церемония открытия памятника на месте захоронения заслуженного деятеля искусств РФ, почетного гражданина Нижнего Новгорода Татьяны Цыганковой.
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