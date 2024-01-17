Собчак порадовалась «Воздуху» после голой вечеринки Ивлеевой

Она сравнила Анастасию Талызину «готовой главной героиней Игры Престолов». Журналист и телеведущая Ксения Собчак появилась на премьере военной драмы «Воздух» в киноцентре «Каро 11 Октябрь» после скандальной голой вечеринки блогера Насти Ивлеевой.
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