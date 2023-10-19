Квартиры в Астрахани оказались доходнее, чем в Москве

Самые доходные квартиры находятся в Астрахани, Махачкале и Нижнем Тагиле. К таким выводам пришли эксперты портала "Мир квартир", проанализировав цены на жилье и стоимость аренды в 70 крупнейших городах России.
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