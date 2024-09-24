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  • Наталья Середа
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«Урожай большой, но весь пророс»: сибирские аграрии боятся подсчитывать убытки

«Урожай большой, но весь пророс»: сибирские аграрии боятся подсчитывать убытки

Сибирские аграрии второй год терпят убытки – на этот раз из-за дождей. Аграрии отмечают, что оценивать ситуацию пока рано, но добавляют: урожай в этом году большой, но он весь пророс и качество сильно пострадало – предложения по такому зерну будут очень дешевые.

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