Работа российского дизайнера, созданная им для бренда Maytoni, получила престижную международную премию Archiproducts Design Awards

Светильник Spirito стал одним из победителей в категории «Освещение». Дизайн этой настольной лампы вдохновлен магией, а точнее стеклянными шарами, которые экстрасенсы и предсказатели судьбы используют для предсказания будущего и связи с потусторонним миром.
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