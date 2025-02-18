Работа российского дизайнера, созданная им для бренда Maytoni, получила престижную международную премию Archiproducts Design Awards

﻿﻿Светильник Spirito стал одним из победителей в категории «Освещение». Дизайн этой настольной лампы вдохновлен магией, а точнее стеклянными шарами, которые экстрасенсы и предсказатели судьбы используют для предсказания будущего и связи с потусторонним миром.