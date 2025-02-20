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Intel стоит $1 трлн и продавать её за бесценок сейчас было бы опрометчиво, как сч...

Intel стоит $1 трлн и продавать её за бесценок сейчас было бы опрометчиво, как сч...

Intel стоит $1 трлн и продавать её за бесценок сейчас было бы опрометчиво, как считает Джим КеллерРазвивающаяся дискуссия относительно вероятного будущего корпорации Intel, переживающей не самые простые времени и лишившейся генерального директора в начале декабря, подталкивает многих небезучастных деятелей отрасли высказываться по этому поводу.

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