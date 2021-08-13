Встречное предложение тупому гуманисту

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаВстречное предложение тупому гуманисту Есть вариант более жизненный и вполне реально действенный, после которого обязательно последует тривиальное "А нас за шо?".Вернуться к статье7521НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ИвановНу зачнм постировать Мудака, делать рекламу ХохлоПрыгуну, не стоит он этого!!Владимир ЯновМы подарили Крым в 1954 году братской украинской республике, где жил один с нами Советский народ. После фашистского переворота на Украине имеем полное право отобрать наш подарок. Фашистам надо не дарить подарки, а бить по морде.Евгений СМы не дарили. Подарил хохол-кукурузник. Причем с нарушением законов того времени.VladАга! Хохол! Из под Курска!!Евгений СДа хоть с луны. В харькове он тусовался. Оттуда и хохлов в москву привез и ходил по москве в вышиванке. За ним леня днепропетровский. Еще хохлов до кучи добавил. Они то и развалили ссср. Какие хохлы государственники и управленцы видит весь мир.АльберттЗачем показывать свою глупость ?VladЕсли бы с Луны - был бы лунатиком. А так.... Не поленился, прочитал о нём. До 15-село под Курском. Потом (становление человека) в Донбассе, там же воевал в гражданскую. (Там же воевал и Сталин! Был в ревкоме фронта). Потом учился опять же в Донбассе и Москве. На Украину попал уже после войны!Вера Колтышева (Алексеева)Правильно, Влад!:)) Кто "из под Курска" - хохлом быть не может:))!!Владимир EвтушенкоНикаким хохлом он не был, родился он в Курской губернии.Валерий АнинКлимкин тоже из Курска. Тоже не хохол!?Владимир EвтушенкоНа глупые вопросы не отвечаю. Только падаль нацистская судит о людях по разрезу глаз и фамилиям.Валерий АнинТы, мразь, скоро сядешь! Ходи и оглядывайся.михаил дувановДарственная от кого? Украина оккупант. согласно закону. 7) согласован статус территорий, не принадлежавших выходящей республике на момент ее вступления в состав СССР; 8) согласован статус территорий, на которых компактно проживают национальные группы, упомянутые в части второй статьи 3 настоящего Закона, с учетом результатов их волеизъявления на референдуме; 9) обеспечены гарантии содержания исторических и культурных памятников и мест захоронений на территории выходящей республики; Все это написано в законе о выходе союзной республики из состава СССР https://www.chitalnya.ru/commentary/18472/Евгений СПрава, которыми обладал генсек, позволяли дарить и от меня, и от вас, и от нас вместе взятых, не спрашивая нашего согласия....михаил дувановдуру не гониВера Колтышева (Алексеева)Были бы у него такие права, он бы Москву и Сибирь хохлам отдал, не говоря про Кубань.Алексей ГоршковПо своим убеждениям я - государственник,даже,наверное - имперец. Но я не терплю,когда представители,в общем-то,МОЕГО "лагеря" употребляют в принципе,достойные слова "интеллигенция","гуманисты",даже "либералы" и "демократы" УНИЧИЖИТЕЛЬНО ! Если некоторые придурки назвали себя таковыми,то это вовсе не значит,что они ими действительно являются!Отрицательное отношение к понятию "интеллигенция" и т.д.,ведёт к тому,что эти ... "орлы" ИЗ НАШИХ ЖЕ РУК получают железный аргумент - типа: "К интеллигенции (гуманистам,и пр.) плохо относятся? Значит - не к ним они принадлежат,а к неспособному мыслить БЫДЛУ - и что с такими разговаривать?" Поэтому - ИСТИННАЯ интеллигенция,НАСТОЯЩИЕ гуманисты,либералы и демократы - как раз не они,а МЫ !!!Ed RedЕсли бы ваши предложения руководству России по отношению к Украине хоть на граммулю были этим руководством восприняты. Если нет наказания за подлость она, эта подлость, становится нормой.ГМГеоргий МихалевДавно пора бандерофашистов поставить на голодный поек.Майер АрмановАдекватный ответ, украинскому грамотею. Но к сожалению наша власть думает и делает по иному. Примером тому помощь Турции и Греции, странам НАТО, в тушение лесных пожаров, тогда как сами со своими пожарами, охватившие Сибирь и др. места России, не справляемся. Абсурд!АЮ МедведьСогласен. Только так с бендеровщиной и надо поступать.Vladimir OsheschkoЭто и есть адекватный ответ!Евгений МакЛаудГлавный расейский талерант против, там у друзей бизенес, ну как не порадеть, а нацики стреляют в детей? Ну вот так сложилисьВИВладимир ИвановСловами пестрить не стоит. Газпром, увы, пока не может прекратить транзит газа через Украину. Физически не может, потому что пресловутый Северный поток-2 завис, а даже завершение этого проекта увязано с определенными условиями...Это во-первых. Во-вторых, и самое главное, Украина никого не пережевывает, на самом деле. Украина избрала или осознала свою идентичность. Эта идентичность европейская. Украина, большинство ее населения, народа, если хотите, стремится стать европейской страной. А это российской власти и ее, так сказать, подхалимам и фанатикам как будто кастетом по яйцам. Ибо европейская идентичность- это когда никому не позволено обнуляться, это парламент, многопартийность, это означает жить без памятников Сталину и прочим венценосным выродкам и т.д., и т.д., и т.д. Если это и есть русскость, то мне очень жалко русских. Украина-первых, суверенное государство, во-вторых, она представляет другой в отличие от России, во многом противоположный российскому политический, исторический проект. Кто прав, кто идет по правильному пути, мы или они? Не знаю. Но скорее всего, они. Во всяком случае, выбор не хуже нашего-это уж точно. Россия, не вся, конечно, Россия не может с этим смириться. И сделать ничего не сможет, потому что европейский выбор Украины поддерживает солидное большинство ее населения. Это воля украинского народа, за минус процентов 20-25...Никакой газ и никакой Донбасс тут ничего сделать не смогут. А я лично, в общем, рад за них. Может быть, хоть у них что-нибудь хорошее получится. Если у нас одно только дерьмо получается. Украина будет страной без путиных...Это очень хорошо.Леонид Попивняк....расскажите Владимир как в европейском выборе Болгария расцвела или Румыния....или Венгрия....про прибалтику можете тоже рассказать.....Греция в оливковом масле плавает???? ...или Чехия пиво в Германию поставляет????)))))))....на окраине каждые четыре года новый главнюк....что то изменилось????))))))....зачем на окраине памятник Сталину???....хватит памятников бандере да шушкевичу....))))))).....и в каком месте вы в окраине суверенность то нашли??????)))))Белых ВладимирСами то поняли, что написали!? Мыслитель, бря! Таким как вы нельзя думать - ваши мысли порождают чудовищ!Олег ЕдаменкоМенталитет щирого хохла таков, что единственный побудительный к действию для него мотив - обещание халявы. Истинный б-г хохлов - халява. Ни о какой идентичности, тем более европЭйской, тут речи идти не может. Это первое. Второе. Не надо плодить фейки об "украинской суверенности", "государственности" и " Незалежности". Этого никогда не было, ни при поляках, ни при царе, ни при Советах. Даже "соловьиная мова" - фейк, ибо есть не что иное, как местечковый диалект, отличающийся от губернии к губернии, часто - весьма кардинально. Третье. Никакого большинства на Украине нет, ибо сама Украина - лоскутное одеяло, склеенное искусственно из малоросских, польских и российских губерний. Каждая тянет в свою сторону, больше того - каждый хохол - законченный индивидуалист и эгоист, который хочет хорошо жить и насрать, за чей счёт. Поговорка "моя хата с краю" родилась именно там и не на пустом месте. Я знаю, о чем говорю, ибо пять лет учился в университете на Украине. Так что не порите либеральную хрень, она ничего общего с действительностью не имеет.Надежда КиселеваВы что курили, когда писали эту херню?Aleksandr AlekseevНу и подпевала же вы, уважаемый Владимир Иванов( хотя думается, что это псевдоним). Подобную ересь может нести либо неразумный, либо явный укр, у которого совсем верхушку туловища снесло. А может её, этой верхушки, и не было вовсе?ВладимирНи автор, ни Романенко не имеют никакого отношения к принятию решений. Бабло победит все. А потрындеть, конечно, надо. По кастрюле постучать, на первом канале покричать. Надо, надо пар спускать как-то.Андрей РавдинПравильные вещи говорят оппоненты, только с нашей стороны надо ещё и что-то делать! Сколько можно терпеть эти издевательства со стороны укронацистов?АЕАлександр ЕвдокимовНадо уточнить, - 3 ярда персонально или на всех? Раз в год или месяц? И чо так мало?Леонид Попивняк.......каждому в раде в месяц)))....на бытовые расходы)))))....ну не наглеют просто....по скромному.))))))АЕАлександр ЕвдокимовДа ладно, этой хуеты везде завались, ежеле халявой запахло, - тут как тут!Олег ТатьянинА вот давайте разберемся. Если за какие то уступки с их стороны пускать транзит газа сквозь них, то они по любому воровать будут. Это ж хохлы, их не исправишь. И нафига нам такой транзитер? Далее. Вода, в которой рыба дохнет, через крымский канал, она такая нужна крымчанам? Хохлы весь Днепр засрали до такой степени, что там отрава, а не вода. Пусть сами ее пьют. Электроэнергия им без надобности. Если зимой холодно будет, попрыгают и согреются, им не привыкать. И гуманитарка не нужна. На то Порошенко есть, он весь свой народ шоколадками накормит. И хватит уже с ними цацкаться. Давать надо просящему, а не кусающему дающую руку.Юрий РябчиковМне нравится второй вариант, за некоторыми изъятиями! Сказали плохо о России в СМИ, не так посмотрели на русского на Украине, не восстановили обучение в русскоязычных школах и многие другие притеснения, все отключить, что даем туда, прекратить все обоюдные поставки всех товаров, закрыть границу для мигрантов, едущих на заработки в Россию и многое другое... Вот такие должны быть реальные меры!Влас СеменюкТо что надо жоще, это однозначно!евгений черкашинЭх!Если бы это было не пустословие.Сергей ТуренкоНаши усилия в призывах по снижению градуса напряженности в отношениях оцениваются бандеровцами и поддерживающими их, являющимися меньшинством, как слабость России. Нужно от никчемной болтовни переходить к решительным действиям. Отфильтровать всех украинских радикально настроенных в отношении России лиц и перекрыть им доступ к России. Внести Украину в список недружественных стран. Начать санкционную политику за каждый русофобский выпад в адрес России и россиян. Далее бить по наиболее уязвимым местам в экономике, даже в ущерб своим интересам. Только так можно привести в чувство этих душевно больных людей и русофобов.Сергей ТуренкоНаши усилия в призывах по снижению градуса напряженности в отношениях оцениваются бандеровцами и поддерживающими их, являющимися меньшинством, как слабость России. Нужно от никчемной болтовни переходить к решительным действиям. Отфильтровать всех украинских радикально настроенных в отношении России лиц и перекрыть им доступ к России. Внести Украину в список недружественных стран. Начать санкционную политику за каждый русофобский выпад в адрес России и россиян. Далее бить по наиболее уязвимым местам в экономике, даже в ущерб своим интересам. Только так можно привести в чувство этих душевно больных людей и русофобов.Сергей ТуренкоНаши усилия в призывах по снижению градуса напряженности в отношениях оцениваются бандеровцами и поддерживающими их, являющимися меньшинством, как слабость России. Нужно от никчемной болтовни переходить к решительным действиям. Отфильтровать всех украинских радикально настроенных в отношении России лиц и перекрыть им доступ к России. Внести Украину в список недружественных стран. Начать санкционную политику за каждый русофобский выпад в адрес России и россиян. Далее бить по наиболее уязвимым местам в экономике, даже в ущерб своим интересам. Только так можно привести в чувство этих душевно больных людей и русофобов.Сергей ТуренкоНаши усилия в призывах по снижению градуса напряженности в отношениях оцениваются бандеровцами и поддерживающими их, являющимися меньшинством, как слабость России. Нужно от никчемной болтовни переходить к решительным действиям. Отфильтровать всех украинских радикально настроенных в отношении России лиц и перекрыть им доступ к России. Внести Украину в список недружественных стран. Начать санкционную политику за каждый русофобский выпад в адрес России и россиян. Далее бить по наиболее уязвимым местам в экономике, даже в ущерб своим интересам. Только так можно привести в чувство этих душевно больных людей и русофобов.Сергей ТуренкоНаши усилия в призывах по снижению градуса напряженности в отношениях оцениваются бандеровцами и поддерживающими их, являющимися меньшинством, как слабость России. Нужно от никчемной болтовни переходить к решительным действиям. Отфильтровать всех украинских радикально настроенных в отношении России лиц и перекрыть им доступ к России. Внести Украину в список недружественных стран. Начать санкционную политику за каждый русофобский выпад в адрес России и россиян. Далее бить по наиболее уязвимым местам в экономике, даже в ущерб своим интересам. Только так можно привести в чувство этих душевно больных людей и русофобов.Сергей ТуренкоНаши усилия в призывах по снижению градуса напряженности в отношениях оцениваются бандеровцами и поддерживающими их, являющимися меньшинством, как слабость России. Нужно от никчемной болтовни переходить к решительным действиям. Отфильтровать всех украинских радикально настроенных в отношении России лиц и перекрыть им доступ к России. Внести Украину в список недружественных стран. Начать санкционную политику за каждый русофобский выпад в адрес России и россиян. Далее бить по наиболее уязвимым местам в экономике, даже в ущерб своим интересам. Только так можно привести в чувство этих душевно больных людей и русофобов.Сергей ТуренкоНаши усилия в призывах по снижению градуса напряженности в отношениях оцениваются бандеровцами и поддерживающими их, являющимися меньшинством, как слабость России. Нужно от никчемной болтовни переходить к решительным действиям. Отфильтровать всех украинских радикально настроенных в отношении России лиц и перекрыть им доступ к России. Внести Украину в список недружественных стран. Начать санкционную политику за каждый русофобский выпад в адрес России и россиян. Далее бить по наиболее уязвимым местам в экономике, даже в ущерб своим интересам. Только так можно привести в чувство этих душевно больных людей и русофобов.Сергей ТуренкоНаши усилия в призывах по снижению градуса напряженности в отношениях оцениваются бандеровцами и поддерживающими их, являющимися меньшинством, как слабость России. Нужно от никчемной болтовни переходить к решительным действиям. Отфильтровать всех украинских радикально настроенных в отношении России лиц и перекрыть им доступ к России. Внести Украину в список недружественных стран. Начать санкционную политику за каждый русофобский выпад в адрес России и россиян. Далее бить по наиболее уязвимым местам в экономике, даже в ущерб своим интересам. Только так можно привести в чувство этих душевно больных людей и русофобов.Сергей ТуренкоНаши усилия в призывах по снижению градуса напряженности в отношениях оцениваются бандеровцами и поддерживающими их, являющимися меньшинством, как слабость России. Нужно от никчемной болтовни переходить к решительным действиям. Отфильтровать всех украинских радикально настроенных в отношении России лиц и перекрыть им доступ к России. Внести Украину в список недружественных стран. Начать санкционную политику за каждый русофобский выпад в адрес России и россиян. Далее бить по наиболее уязвимым местам в экономике, даже в ущерб своим интересам. Только так можно привести в чувство этих душевно больных людей и русофобов.Сергей ТуренкоНаши усилия в призывах по снижению градуса напряженности в отношениях оцениваются бандеровцами и поддерживающими их, являющимися меньшинством, как слабость России. Нужно от никчемной болтовни переходить к решительным действиям. Отфильтровать всех украинских радикально настроенных в отношении России лиц и перекрыть им доступ к России. Внести Украину в список недружественных стран. Начать санкционную политику за каждый русофобский выпад в адрес России и россиян. Далее бить по наиболее уязвимым местам в экономике, даже в ущерб своим интересам. Только так можно привести в чувство этих душевно больных людей и русофобов.Сергей ТуренкоНаши усилия в призывах по снижению градуса напряженности в отношениях оцениваются бандеровцами и поддерживающими их, являющимися меньшинством, как слабость России. Нужно от никчемной болтовни переходить к решительным действиям. Отфильтровать всех украинских радикально настроенных в отношении России лиц и перекрыть им доступ к России. Внести Украину в список недружественных стран. Начать санкционную политику за каждый русофобский выпад в адрес России и россиян. Далее бить по наиболее уязвимым местам в экономике, даже в ущерб своим интересам. Только так можно привести в чувство этих душевно больных людей и русофобов.Сергей ТуренкоНаши усилия в призывах по снижению градуса напряженности в отношениях оцениваются бандеровцами и поддерживающими их, являющимися меньшинством, как слабость России. Нужно от никчемной болтовни переходить к решительным действиям. Отфильтровать всех украинских радикально настроенных в отношении России лиц и перекрыть им доступ к России. Внести Украину в список недружественных стран. Начать санкционную политику за каждый русофобский выпад в адрес России и россиян. Далее бить по наиболее уязвимым местам в экономике, даже в ущерб своим интересам. Только так можно привести в чувство этих душевно больных людей и русофобов.Сергей ТуренкоНаши усилия в призывах по снижению градуса напряженности в отношениях оцениваются бандеровцами и поддерживающими их, являющимися меньшинством, как слабость России. Нужно от никчемной болтовни переходить к решительным действиям. Отфильтровать всех украинских радикально настроенных в отношении России лиц и перекрыть им доступ к России. Внести Украину в список недружественных стран. Начать санкционную политику за каждый русофобский выпад в адрес России и россиян. Далее бить по наиболее уязвимым местам в экономике, даже в ущерб своим интересам. Только так можно привести в чувство этих душевно больных людей и русофобов.Сергей ТуренкоНаши усилия в призывах по снижению градуса напряженности в отношениях оцениваются бандеровцами и поддерживающими их, являющимися меньшинством, как слабость России. Нужно от никчемной болтовни переходить к решительным действиям. Отфильтровать всех украинских радикально настроенных в отношении России лиц и перекрыть им доступ к России. Внести Украину в список недружественных стран. Начать санкционную политику за каждый русофобский выпад в адрес России и россиян. Далее бить по наиболее уязвимым местам в экономике, даже в ущерб своим интересам. Только так можно привести в чувство этих душевно больных людей и русофобов.Сергей ТуренкоНаши усилия в призывах по снижению градуса напряженности в отношениях оцениваются бандеровцами и поддерживающими их, являющимися меньшинством, как слабость России. Нужно от никчемной болтовни переходить к решительным действиям. Отфильтровать всех украинских радикально настроенных в отношении России лиц и перекрыть им доступ к России. Внести Украину в список недружественных стран. Начать санкционную политику за каждый русофобский выпад в адрес России и россиян. Далее бить по наиболее уязвимым местам в экономике, даже в ущерб своим интересам. Только так можно привести в чувство этих душевно больных людей и русофобов.Сергей ТуренкоНаши усилия в призывах по снижению градуса напряженности в отношениях оцениваются бандеровцами и поддерживающими их, являющимися меньшинством, как слабость России. Нужно от никчемной болтовни переходить к решительным действиям. Отфильтровать всех украинских радикально настроенных в отношении России лиц и перекрыть им доступ к России. Внести Украину в список недружественных стран. Начать санкционную политику за каждый русофобский выпад в адрес России и россиян. Далее бить по наиболее уязвимым местам в экономике, даже в ущерб своим интересам. Только так можно привести в чувство этих душевно больных людей и русофобов.Сергей ТуренкоНаши усилия в призывах по снижению градуса напряженности в отношениях оцениваются бандеровцами и поддерживающими их, являющимися меньшинством, как слабость России. Нужно от никчемной болтовни переходить к решительным действиям. Отфильтровать всех украинских радикально настроенных в отношении России лиц и перекрыть им доступ к России. Внести Украину в список недружественных стран. Начать санкционную политику за каждый русофобский выпад в адрес России и россиян. Далее бить по наиболее уязвимым местам в экономике, даже в ущерб своим интересам. Только так можно привести в чувство этих душевно больных людей и русофобов.Сергей ТуренкоНаши усилия в призывах по снижению градуса напряженности в отношениях оцениваются бандеровцами и поддерживающими их, являющимися меньшинством, как слабость России. Нужно от никчемной болтовни переходить к решительным действиям. Отфильтровать всех украинских радикально настроенных в отношении России лиц и перекрыть им доступ к России. Внести Украину в список недружественных стран. Начать санкционную политику за каждый русофобский выпад в адрес России и россиян. Далее бить по наиболее уязвимым местам в экономике, даже в ущерб своим интересам. Только так можно привести в чувство этих душевно больных людей и русофобов.Сергей ТуренкоНаши усилия в призывах по снижению градуса напряженности в отношениях оцениваются бандеровцами и поддерживающими их, являющимися меньшинством, как слабость России. Нужно от никчемной болтовни переходить к решительным действиям. Отфильтровать всех украинских радикально настроенных в отношении России лиц и перекрыть им доступ к России. Внести Украину в список недружественных стран. Начать санкционную политику за каждый русофобский выпад в адрес России и россиян. Далее бить по наиболее уязвимым местам в экономике, даже в ущерб своим интересам. Только так можно привести в чувство этих душевно больных людей и русофобов.Сергей ТуренкоНаши усилия в призывах по снижению градуса напряженности в отношениях оцениваются бандеровцами и поддерживающими их, являющимися меньшинством, как слабость России. Нужно от никчемной болтовни переходить к решительным действиям. Отфильтровать всех украинских радикально настроенных в отношении России лиц и перекрыть им доступ к России. Внести Украину в список недружественных стран. Начать санкционную политику за каждый русофобский выпад в адрес России и россиян. Далее бить по наиболее уязвимым местам в экономике, даже в ущерб своим интересам. Только так можно привести в чувство этих душевно больных людей и русофобов.Сергей ТуренкоНаши усилия в призывах по снижению градуса напряженности в отношениях оцениваются бандеровцами и поддерживающими их, являющимися меньшинством, как слабость России. Нужно от никчемной болтовни переходить к решительным действиям. Отфильтровать всех украинских радикально настроенных в отношении России лиц и перекрыть им доступ к России. Внести Украину в список недружественных стран. Начать санкционную политику за каждый русофобский выпад в адрес России и россиян. Далее бить по наиболее уязвимым местам в экономике, даже в ущерб своим интересам. Только так можно привести в чувство этих душевно больных людей и русофобов.Сергей ТуренкоНаши усилия в призывах по снижению градуса напряженности в отношениях оцениваются бандеровцами и поддерживающими их, являющимися меньшинством, как слабость России. Нужно от никчемной болтовни переходить к решительным действиям. Отфильтровать всех украинских радикально настроенных в отношении России лиц и перекрыть им доступ к России. Внести Украину в список недружественных стран. Начать санкционную политику за каждый русофобский выпад в адрес России и россиян. Далее бить по наиболее уязвимым местам в экономике, даже в ущерб своим интересам. Только так можно привести в чувство этих душевно больных людей и русофобов.Сергей ТуренкоНаши усилия в призывах по снижению градуса напряженности в отношениях оцениваются бандеровцами и поддерживающими их, являющимися меньшинством, как слабость России. Нужно от никчемной болтовни переходить к решительным действиям. Отфильтровать всех украинских радикально настроенных в отношении России лиц и перекрыть им доступ к России. Внести Украину в список недружественных стран. Начать санкционную политику за каждый русофобский выпад в адрес России и россиян. Далее бить по наиболее уязвимым местам в экономике, даже в ущерб своим интересам. Только так можно привести в чувство этих душевно больных людей и русофобов.Сергей ТуренкоНаши усилия в призывах по снижению градуса напряженности в отношениях оцениваются бандеровцами и поддерживающими их, являющимися меньшинством, как слабость России. Нужно от никчемной болтовни переходить к решительным действиям. Отфильтровать всех украинских радикально настроенных в отношении России лиц и перекрыть им доступ к России. Внести Украину в список недружественных стран. Начать санкционную политику за каждый русофобский выпад в адрес России и россиян. Далее бить по наиболее уязвимым местам в экономике, даже в ущерб своим интересам. Только так можно привести в чувство этих душевно больных людей и русофобов.Сергей ТуренкоНаши усилия в призывах по снижению градуса напряженности в отношениях оцениваются бандеровцами и поддерживающими их, являющимися меньшинством, как слабость России. Нужно от никчемной болтовни переходить к решительным действиям. Отфильтровать всех украинских радикально настроенных в отношении России лиц и перекрыть им доступ к России. Внести Украину в список недружественных стран. Начать санкционную политику за каждый русофобский выпад в адрес России и россиян. Далее бить по наиболее уязвимым местам в экономике, даже в ущерб своим интересам. Только так можно привести в чувство этих душевно больных людей и русофобов.Сергей ТуренкоНаши усилия в призывах по снижению градуса напряженности в отношениях оцениваются бандеровцами и поддерживающими их, являющимися меньшинством, как слабость России. Нужно от никчемной болтовни переходить к решительным действиям. Отфильтровать всех украинских радикально настроенных в отношении России лиц и перекрыть им доступ к России. Внести Украину в список недружественных стран. Начать санкционную политику за каждый русофобский выпад в адрес России и россиян. Далее бить по наиболее уязвимым местам в экономике, даже в ущерб своим интересам. Только так можно привести в чувство этих душевно больных людей и русофобов.Сергей ТуренкоНаши усилия в призывах по снижению градуса напряженности в отношениях оцениваются бандеровцами и поддерживающими их, являющимися меньшинством, как слабость России. Нужно от никчемной болтовни переходить к решительным действиям. Отфильтровать всех украинских радикально настроенных в отношении России лиц и перекрыть им доступ к России. Внести Украину в список недружественных стран. Начать санкционную политику за каждый русофобский выпад в адрес России и россиян. Далее бить по наиболее уязвимым местам в экономике, даже в ущерб своим интересам. Только так можно привести в чувство этих душевно больных людей и русофобов.НАНелля АндреевнаВполне согласна с автором статьи, видимо из каких-то далеко идущих соображений так гуманно и беззубо поступает наше правительствоТомара Тычковане надо просить воду у хохлов, они ведь могут ее отравить.Надо решать проблему с водой в Крыме другим путем: увеличить опреснение воды или прорыть канал из России.ЛеонидПрорыть канал из России? Ндааа...ЕвгенийВопрос с водой в Крыму уже давно решён.Андрей КалугинМожет быть так же поступать с украинскими гастарбайтерами? Пусть у клоуна просят работу! Почему мы то должны их кормить?Elena MatveevaРазница налицо: у хохлов считают Крым своей территорией, и людей (хотя бы некоторых) своими людьми. А Россия не считает Украину своей территорией, и поддерживает только экономические связи.вера курьянова (гончарова)Молодец, Юрий! А что наше правительство до этого не додумалось, тогда Юрия надо в правительство, мы дано видим. что правительство надо менять, оно уже зажралочВалерий ФедосеевТы, рогуль-халявщик, а что если шматком сала по роже и куснуть не давать. Дразнить как осла морковкой.Aalik3456А если тебе хреном хряка в задницу , согреешься без газа?Валерий ФедосеевЗаднеприводный, это на вашем хуторе практикуется эге-гейство, сначала даёте кабану дупу прочистить, а потом его штопор обсасываете. Иш как холуя - халявщика зацепило, что ему сало вкусить не дадут.Комментировать
Свежие комментарии