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Студенческим семьям Севастополя будут выплачивать по 300 тыс рублей при рождении ребёнка

Студенческим семьям Севастополя будут выплачивать по 300 тыс рублей при рождении ребёнка

Правительство Севастополя приняло решение о запуске новой программы финансовой помощи молодым родителям, обучающимся в высших и средних специальных учебных заведениях.

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