НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

165 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Арзамасцев
    Артур обещает третью серию! Дмитрию рано почивать на лаврах...Бивол сделал фото...
  • Taurus Zmei
    А за чьи деньги транслируют чемпионаты стран - врагов России?«Монако» – «Бенфи...
  • Сергей Андросов
    В Макдональдсе была такая же хрень, нисколько не вкуснее. На рекламе одно ( всё искусственное), в натуре размокшая бу...«Во «Вкусно – и т...

«Сент-Луис» продлил Такера на 2 года, кэпхит – 925 тысяч долларов. У защитника 2+2 в 20 играх в сезоне при 30 минутах штрафа и 4 драках

Средняя зарплата (кэпхит) 24-летнего канадца составит 925 тысяч долларов. В текущем сезоне 200-й номер драфта НХЛ-2018 провел за «Блюз» 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 4 (2+2) очка при нейтральной полезности и среднем времени на льду 13:03.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх