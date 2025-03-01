«Сент-Луис» продлил Такера на 2 года, кэпхит – 925 тысяч долларов. У защитника 2+2 в 20 играх в сезоне при 30 минутах штрафа и 4 драках

Средняя зарплата (кэпхит) 24-летнего канадца составит 925 тысяч долларов. В текущем сезоне 200-й номер драфта НХЛ-2018 провел за «Блюз» 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 4 (2+2) очка при нейтральной полезности и среднем времени на льду 13:03.