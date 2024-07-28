Впервые в медицинском мире: чего добились американские специалисты

Впервые в медицинском мире. 58-летний пациент из Соединенных Штатов Америки (США) в начале этого месяца получил полное искусственное сердце в качестве временного решения, пока не будет найден орган для трансплантации.
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