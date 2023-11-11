Разведка доложила: Россия напустит на ВСУ рои дронов

Российская армия собирается нанести удары по войскам киевского режима роями передовых дронов. Об этом в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
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