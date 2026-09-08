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Трое детей и семь взрослых пострадали при атаке дронов ВСУ на Саратов

Трое детей и семь взрослых пострадали при атаке дронов ВСУ на Саратов

В Саратове в результате атаки беспилотников пострадали 10 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил губернатор области Роман Бусаргин .

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