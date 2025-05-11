В Госдуме предложили ужесточить наказание за непредоставление преимущества скорой

С инициативой выступили депутаты партии ЛДПР Депутаты Государственной думы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесли в Госдуму законопроект, который ужесточает ответственность за непредоставление преимущества в движении машине скорой помощи, вплоть до лишения водительских прав на срок до двух лет, законопроект оказался в распоряжении РИА Новости.