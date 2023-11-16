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Как появилась смешная «уфошка» из Германии

Как появилась смешная «уфошка» из Германии

Что получается, если продавец обуви берется заново изобрести автомобиль? Lane Motor Museum На заглавном фото микролитражка Hoffmann так странно выглядит из-за того, что у нее очень широкая колея передних колес, а заднее колесо всего одно.

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