Цены на нефть подскочили на 3,16% из-за отмены встречи в Омане

Мировые цены на нефть выросли на 3,16% до 107,77 доллара за баррель после переноса встречи судоходства в Ормузском проливе.
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