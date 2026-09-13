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Царьград

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Цены на нефть подскочили на 3,16% из-за отмены встречи в Омане

Цены на нефть подскочили на 3,16% из-за отмены встречи в Омане

Мировые цены на нефть выросли на 3,16% до 107,77 доллара за баррель после переноса встречи судоходства в Ормузском проливе.

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