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Страшная авария с автобусом «Ростов–Геленджик» на Кубани на трассе М-4 «Дон»: двое погибших

Страшная авария с автобусом «Ростов–Геленджик» на Кубани на трассе М-4 «Дон»: двое погибших

Все произошло в 6.10 в Архипо-Осиповке. Водитель Фольксвагена в возрасте 61 года не выбрал безопасную скорость, машина ушла в занос, ее выбросило на встречку.

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