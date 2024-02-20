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В Екатеринбурге задержали жительницу Лос-Анжелеса с двойным гражданством за незаконное финансирование ВСУ

В Екатеринбурге задержали жительницу Лос-Анжелеса с двойным гражданством за незаконное финансирование ВСУ

Российские силовики продолжают выявлять пособников Украины на территории России, очередное задержание произошло в Екатеринбурге, где сотрудники ФСБ выявили россиянку с двойным гражданством, собирающую средства для помощи украинской армии.

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