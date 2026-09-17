«Краснодар» не смог победить «Оренбург» и в третий раз подряд сыграл вничью в РПЛ

«Оренбург» и «Краснодар» не выявили победителя в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Оренбурге завершилась со счётом 0:0.
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